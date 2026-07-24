Названа лучшая еда для пляжного отдыха

Диетолог Пабло Охеда заявил, что питание во время пляжного отдыха должно отличаться от привычного рациона. В разговоре с изданием Deia он назвал лучшую еду для такого времяпрепровождения.По словам Охеды, вместо выпечки и ультрапереработанной еды он рекомендует брать с собой на пляж для перекуса орехи, кокос, огурцы, помидоры, морковь, оливки, болгарский перец и корнишоны. Это хрустящие продукты, которые дают сытость надолго, пояснил диетолог.Он добавил, что во время отдыха на пляже важно поддерживать достаточный уровень гидратации. Для этого подойдут арбуз, дыня, вишня, персики, виноград, киви и красные ягоды. Кроме того, в ланч-бокс стоит положить источник белка, например тунец, мидии, анчоусы, сардины, курицу, креветки, ветчину, сыр, яйца или лосось. Между полноценными приемами пищи можно полакомиться мороженым, добавил Охеда.

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