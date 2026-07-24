Врач Матвеева рекомендовала есть арбуз при силовых тренировках

Арбуз может быть полезен при силовых нагрузках благодаря цитруллину, который улучшает кровообращение и поддерживает мышечную ткань, а также микроэлементам и витаминам в его составе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФГБУ ФНКЦ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства», врач-эндокринолог Мария Матвеева.«Благоприятный эффект на мышечную ткань при астении и повышенных физических нагрузках определяет цитруллин, который содержится в мякоти арбуза недалеко от кожуры. Кроме того, достигается сосудистый тонус за счет того, что цитруллин превращается в аргинин, который участвует в производстве оксида азота, что способствует улучшению кровообращения. Микроэлементы и витамины (железо, калий, натрий, фосфор, магний, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолаты, аскорбиновая кислота), содержащиеся в мякоти арбуза, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции», – сказала Матвеева.Она добавила, что благодаря содержащемуся в составе арбуза ликопину достигается также противовоспалительный и антиоксидантный эффект, который влияет на фотозащитные свойства кожи, предотвращает преждевременные морщины и нежелательную пигментацию.«В среднем в 100 г арбуза около 25–30 калорий. Степень зрелости влияет на калорийность, чем более спелая – тем выше калорий», – заключила врач.

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