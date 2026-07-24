Нейробиолог: деменция на 60% связана с генетикой

Остальные 40% — факторы риска, которых можно избежать.Следует беречься от травм головы и своевременно лечить психические заболевания.Снижению когнитивных способностей также способствуют загрязнения воздуха. В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач, нейробиолог, популяризатор науки Владимир Алипов отметил, что для профилактики стоит устанавливать фильтры на кондиционеры.«Деменция почти на 60% связана с генетикой. 40% — это то, что мы как раз можем изменить. Из интересного можно добавить — это избегать травм головы, корректировать при наличии психические заболевания. Если у человека, например, есть депрессия или шизофрения, и он их лечит, то снижает риск развития деменции в пожилом возрасте. Дальше интересные, необычные наблюдения — чистота воздуха. Если люди живут в местах, где особенно высокое пылевое загрязнение, то ставить фильтры, например, на кондиционеры. Это резко снижает риск деменции».

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