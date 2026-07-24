Названа скрытая опасность арбузов

Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за удобрений, которые ускоряют рост ягоды. Об этом рассказал журналистам РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.Как пояснил Карпенко, главным источником летних кишечных инфекций служат загрязнения и болезнетворные микроорганизмы, оседающие на поверхности продуктов. С нитратами же все не так однозначно. По словам специалиста, в ранних арбузах их концентрация может быть повышена, поскольку рост ягод искусственно ускоряют азотными подкормками.Эксперт добавил, что если нитратные соединения где-то и задерживаются, то преимущественно в светлой прикорочной зоне мякоти, — именно эту часть плода он советует не употреблять в пищу.«По-настоящему массовый и вкусный сезон российских арбузов наступает в конце июля – августе. Именно в этот период на прилавки поступает основной урожай отечественных бахчевых, выращенных в открытом грунте. Самый широкий выбор и самые низкие цены традиционно ожидаются в августе и начале сентября», — указал Карпенко.

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