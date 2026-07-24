EC: пение птиц может снять стресс всего за 10 минут

Состояние психического здоровья в университетских кампусах ухудшается уже много лет. К 2020 году почти 60 процентов студентов сообщили о каких-либо проблемах с психическим здоровьем, и пандемия только усугубила эту ситуацию.Время, проведенное на природе, — одно из немногих лекарств, которое неизменно оказывается полезным. Короткие визиты могут снизить стресс, поднять настроение и обострить внимание, которое ослабевает в повседневной жизни.Два давно устоявшихся представления объясняют это. Одно утверждает, что природная обстановка снимает стресс, успокаивая тело, а другое — что она восстанавливает истощенную концентрацию, мягко направляя ум вовне.В новом эксперименте ставилась задача разделить две вещи, которые обычно перемещаются вместе на открытом воздухе. Был задан более точный вопрос: что оказывает большее влияние на разум – место или звук этого места?Работу возглавил Нильс Петерсон, профессор Университета штата Северная Каролина (NC State). Его команда хотела выяснить, какая часть пользы для природы зависит от того, что видят люди, а какая — от того, что они слышат. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Conservation.Этот вопрос особенно важен в городах. В застроенных районах зеленых зон мало, поэтому знание того, какой компонент играет решающую роль, может помочь определить, куда лучше направить ограниченные средства.Наблюдение за птицами дало команде полезный ракурс во всем этом. Оно недорогое, не требует особых навыков, а его самая основная особенность, пение птиц, достигает мест, куда деревья не доходят. Птицы прекрасно удовлетворяют эту потребность. Они одинаково хорошо чувствуют себя как в городах, так и в лесах, поэтому их песни слышны практически всем, кто находится в пределах слышимости, даже на бетонной площади.Простая организация эксперимента была выбрана намеренно. Каждый из 106 студентов провел время в двух совершенно разных местах кампуса в Роли. Один из них представлял собой восстановленную полосу прибрежного леса вдоль ручья Роки-Бранч, водного пути, реконструированного и засаженного заново в период с 2002 по 2006 год. Другой представлял собой серую площадь перед оживленным студенческим центром, окруженную зданиями и дорогами.В каждой точке участники сидели на складных стульях в наушниках с шумоподавлением. Через эти наушники доносилось либо 10 минут пения птиц из болота во Флориде, либо 10 минут записи автомобильного движения на оживленном перекрестке в Париже. Порядок мест и звуков был изменен для каждого человека. Это позволило команде отделить эффект от воздействия пейзажа от эффекта от звука.После каждого занятия студенты оценивали уровень стресса и эмоциональное состояние. Они также оценивали, насколько восстановились, то есть насколько это место, по их мнению, освежило их ум и сняло напряжение. Получилась четкая картина. Сочетание леса и пения птиц создавало наилучшее настроение, наименьший стресс и наиболее сильное ощущение восстановления сил.«У участников, находившихся в зеленой зоне и слушавших пение птиц, наблюдался значительный эффект», — сказал Петерсон. «Позитивные эмоции усилились, негативные эмоции снизились, уровень стресса снизился, а ощущение восстановления сил возросло сильнее, чем при любой другой комбинации факторов. С другой стороны, наблюдалась совершенно противоположная картина, когда участники эксперимента, находясь в серой городской среде, слушали звуки автомобилей, и более неоднозначные реакции, когда звуки и обстановка не совпадали».Каждый элемент вносил свой вклад. Несоответствующие друг другу декорации — пение птиц на серой площади или движение транспорта среди деревьев — удачно расположились между двумя крайностями. Для снятия стресса и выражения сильных эмоций звук и обстановка имели примерно одинаковое значение. Пение птиц снижало уровень стресса независимо от того, сидели ли люди среди деревьев или лицом к бетону.Восстановление же показало несколько иную картину. Ощущение умственной свежести больше зависело от леса, чем от окружающей среды, хотя и то, и другое способствовало его улучшению. Одна из причин может заключаться в самом опросе. В нем постоянно задавались вопросы о «месте», что, вероятно, отвлекало внимание людей на то, что они видели, а не на то, что звучало у них в ушах.Здесь был не какой-то старовозрастный лесной массив. Это был скромный участок восстановленной лесной растительности, расположенный на территории университетского кампуса. Эта небольшая деталь имеет значение. Восстановленный участок леса, которому всего двадцать лет, оказал успокаивающее действие, которое ученые обычно приписывают зрелым лесам. Петерсон видит в этом практический урок для мрачных городских уголков. Суровую площадь можно смягчить, ничего не снося.«Когда у вас есть действительно неоднозначная ситуация, которая может вызывать у людей стресс и негативные переживания, если вы сможете изменить это пространство так, чтобы в нем звучали естественные звуки, вы сможете смягчить негативные последствия этой неоднозначности», — сказал Петерсон. «В наших исследованиях мы имеем доказательства использования звуков птиц, но существует также много литературы, подтверждающей использование звуков воды и других природных явлений».Дизайн намекает на нечто обнадеживающе недорогое. Единственное, что нужно было студентам из мира птиц, — это их звуки. Никаких биноклей, никаких определителей видов, никаких долгих походов в лес. Студентам нужно было всего 10 минут, чтобы посидеть на скамейке.Сам лес был небольшим, втиснутым в действующий городской кампус. Это наводит на мысль, что тот же приём мог бы сработать и в удачно расположенном городском парке, если бы там было подходящее место и вид. Именно такой охват и является здесь настоящим преимуществом. Запись и несколько деревьев могут привнести немного спокойствия в напряженный городской квартал.Главная загвоздка в справедливости. Зеленые места, богатые птицами, как правило, расположены в более обеспеченных районах, поэтому польза для психического здоровья может обойти стороной тех, кто в ней больше всего нуждается. В частности, студенты часто не имеют доступа к традиционной психологической поддержке. Доступная возможность побыть на природе могла бы помочь некоторым из них там, где клиники недоступны.Восстановление как деревьев, так и обитающих в них птиц могло бы распространить этот положительный эффект на более широкую аудиторию. Всего 10 минут и немного птичьего пения потребовали от студентов совсем немногого, и они ушли, чувствуя себя лучше.

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