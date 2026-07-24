Нарколог Холдин назвал симптомы у курильщиков, указывающие на проблемы с памятью

Главной причиной частых жалоб курильщиков на проблемы с памятью является спазм сосудов при вдыхании дыма, в результате чего клетки мозга лишаются кислорода. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.«Курение напрямую бьет по способности запоминать информацию. Главная причина кроется в спазме сосудов при курении, в результате клетки мозга лишаются кислорода. Свою роль играют и токсины в сочетании с никотином, снижая концентрацию внимания. В результате познавательные функции мозга страдают. Есть несколько тревожных сигналов, которые должны насторожить. Например, человек не может сосредоточиться на работе и важных делах, рассеян, забывчив – ему приходится напоминать о том, что он должен был что-то сделать. Если к этому присоединяются бессонница, тревога и апатия – отсутствие желания чем заниматься, необходимо показаться врачу», – приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.Он добавил, что для восстановления памяти необходим полный отказ от курения. Помочь сохранить здоровье головного мозга может рацион с антиоксидантами (зелень, фрукты) и омега-3 (рыба, орехи). Ежедневные физические нагрузки улучшат приток кислорода к мозгу, а изучение языков, чтение и головоломки простимулируют рост нейронов. Важен и режим дня, спать нужно не менее семи-восьми часов.

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