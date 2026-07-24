Врач Бобровский назвал самый вредный и самый полезный тип красного мяса

Врач-диетолог Бобровский: самым вредным для организма типом красного мяса является свинина.В интервью врача Бобровского прозвучало объяснение о том, что наиболее вредным для человека является мясо, в котором содержится особенно высокая концентрация вредных и насыщенных жиров.«Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один – атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения», – рассказал медик о вреде насыщенных жиров для организма.Беседуя с радио Sputnik, Бобровский отметил, что свинина является тем типом красного мяса, которое содержит максимально существенную долю опасных жиров.В то же время диетолог сообщил, что ученым известен феномен кавказского долголетия, который тесно связан в том числе с употреблением мяса.«Исследователи изучили кавказский парадокс и установили, что долгожители употребляли мясо ягнят», - уточнил специалист.Таким образом, молодую баранину можно считать самым полезным типом красного мяса. По словам Андрея Бобровского, полезный потенциал такого мяса обусловлен содержанием специфических жиров. В этом плане ягнятина не уступает рыбе – она тоже дает организму «хорошие» жирные кислоты, поддерживающие хорошее состояние сердечно-сосудистой системы и мозга.

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