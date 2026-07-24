Врач Бобровский назвал самый вредный и самый полезный тип красного мяса
В интервью врача Бобровского прозвучало объяснение о том, что наиболее вредным для человека является мясо, в котором содержится особенно высокая концентрация вредных и насыщенных жиров.
«Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один – атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения», – рассказал медик о вреде насыщенных жиров для организма.
Беседуя с радио Sputnik, Бобровский отметил, что свинина является тем типом красного мяса, которое содержит максимально существенную долю опасных жиров.
В то же время диетолог сообщил, что ученым известен феномен кавказского долголетия, который тесно связан в том числе с употреблением мяса.
«Исследователи изучили кавказский парадокс и установили, что долгожители употребляли мясо ягнят», - уточнил специалист.
Таким образом, молодую баранину можно считать самым полезным типом красного мяса. По словам Андрея Бобровского, полезный потенциал такого мяса обусловлен содержанием специфических жиров. В этом плане ягнятина не уступает рыбе – она тоже дает организму «хорошие» жирные кислоты, поддерживающие хорошее состояние сердечно-сосудистой системы и мозга.
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