Диетолог Гинзбург: яйца и бобовые помогают избежать дефицита кальция в организме

Диетолог Михаил Гинзбург: нехватка кальция в организме тесно связана с недостатком в рационе продуктов, способствующих его усвоению.Дефицит кальция в организме тесно связан с его предрасположенностью к остеопорозу – заболеванию костей, повышающему их ломкость и подверженность переломам (особенно опасным в пожилом возрасте). Кроме того, при нехватке кальция ухудшается состояние ногтей и волос, слабеют мышцы, а также могут возникать боли, затрагивающие область позвоночника и таза, или развивается повышенная раздражительность и нервозность.Диетолог Гинзбург предупредил россиян: дефициту кальция во многом способствует несбалансированное питание.«Проблема больше состоит не в том, что человек мало употребляет кальция. А в том, что он ест недостаточно продуктов, которые способствуют усвоению кальция», – заявил эксперт «Москве 24».Михаил Гинзбург рассказал, что избежать дефицита кальция в организме помогают продукты, которые содействуют его усвоению, – это продукты, содержащие витамин D, а также витамин K2. Диетолог подчеркнул: такие продукты обязательно должны присутствовать в повседневном рационе.«Витамин K2 – это прежде всего бобовые всех видов. Надо съедать хотя бы одну порцию в день. Витамин D – это жирная морская рыба, рыбий жир, яичные желтки», - поделился врач-диетолог.

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