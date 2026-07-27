Фитнес-эксперт рассказала, стоит ли идти на тренировку с симптомами простуды

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич рассказала в беседе с «Чемпионатом», стоит ли идти на тренировку с симптомами простуды. Среди фанатов фитнеса живёт очень опасный миф: если простудился, надо пойти в зал, хорошенько пропотеть, и болезнь отступит. С точки зрения физиологии это верный способ заработать осложнения.«Давайте разберём механику. Любая тренировка — это острый стресс и микроповреждения тканей. Простуда — это мобилизация иммунитета на борьбу с вирусом. Когда вы идёте на тренировку больным, то заставляете центральную нервную систему воевать на два фронта. В итоге уровень кортизола летит вверх, иммунный ответ проседает, и банальный насморк легко переходит в затяжной бронхит, а иногда даёт удар по сердечной мышце», — объяснила эксперт.В спортивной медицине есть «правило шеи». Если симптомы находятся выше шеи (заложило нос, лёгкое першение) — двигаться можно. Если симптомы опустились ниже (ломота в мышцах, тяжёлый кашель в груди) или температура перешагнула отметку 37,1 — зал под строжайшим запретом.Что точно надо безжалостно вычеркнуть из плана при лёгкой простуде? Любую работу в отказ, тяжёлую многосуставную базу вроде приседов или становой тяги, а также любое интервальное кардио и кроссфит. Вы не должны задыхаться и заливать коврик потом.Максимум в таком состоянии — лечебная физкультура. Простая ходьба на дорожке на пульсе до 110 ударов, суставная разминка, раскатка на массажном валике и растяжка. Ваша биомеханическая задача сейчас — не разрушать мышечные волокна ради гипертрофии, а просто мягко разогнать кровь и лимфу, чтобы помочь телу вывести токсины. Спортивный героизм с насморком не делает вас сильнее, он просто крадет ресурсы иммунитета.

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