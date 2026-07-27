Клюквенный сок полезен для мозга

Исследовательский коллектив из Королевского колледжа Лондона провел эксперимент, целью которого было выяснить, как постоянное потребление клюквенного сока влияет на настроение, память и силу стресса у студентов.К исследованию привлекли 72 студента в возрасте от 20 до 26 лет, которым в течение 12 недель каждый день предлагалось выпивать 236 мл клюквенного сока, который содержал 442 мг полифенолов, или такой же по объёму и внешнему виду напиток-плацебо. Организаторы эксперимента оценивали силу тревожности, уровни стресса и депрессии при помощи опросников, проводились и тесты на память и внимание. Также учёные проводили анализ слюны, крови и мочи для расчёта содержания кортизола — гормона стресса.Оказалось, что ярко выраженных изменений в состоянии между группами не отмечалось. Но у студентов, которые употребляли клюквенный сок, через 12 недель зафиксировали снижение уровня кортизола и улучшение результатов в тестах на кратковременную и вербальную память.Анализы показали, что полифенолы из сока хорошо усваивались организмом, а повышенный уровень данных веществ сочетался с более низким уровнем кортизола. Хотя это и не доказывает причинно-следственную связь.Ученые делают вывод, что клюквенный сок способен позитивно влиять на память и стрессоустойчивость, но эти первичные заключения нужно проверить на более объёмных исходных.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки