Названы снижающие риск распространенного вида рака продукты

Онколог Абнер Хакоме Баррозо заявил, что если внести определенные изменения в рацион, то можно снизить риск развития одного распространенного вида рака. Об этом он рассказал изданию Terra.Ультрапереработанную еду Баррозо назвал самой опасной, поскольку она повышает риск развития сразу нескольких видов рака, в том числе колоректального. Для профилактики этого заболевания необходимо, чтобы центральное место в рационе занимали цельные и минимально обработанные продукты, подчеркнул он.Доктор посоветовал добавить в ежедневное меню фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Особенно рацион должен быть богат клетчаткой. Она помогает кишечнику лучше функционировать и снижает уровень воспаления.«Стоит также обратить внимание на общий режим дня. Плохой сон, длительное сидение и чрезмерное употребление алкоголя часто идут рука об руку с неправильным питанием», — добавил специалист.

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