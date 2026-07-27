В овощах и фруктах становится всё меньше питательных веществ

Учеными из Университета Линкольна проведено исследование, позволившее доказать, что современная система землепользования разрушительно воздействует на почву. Ситуация усугубляется повышением уровня углекислого газа в атмосфере, из-за чего растения вырабатывают больше сахаров и крахмалов, но меньше питательных веществ.О вариантах решения проблемы рассказала публикация в The Guardian. Исследователи произвели оценку содержания питательных веществ в овощах и фруктах. Она показала: объём витамина C в лимонах уменьшился почти на треть с конца 90-х годов, а содержание кальция в моркови снизилось на четверть, концентрация витамина A в бананах — на 57%.Погоня за ростом урожая понуждает аграриев выводить сорта, растущие быстрее и дающие больше плодов, к тому же, посадки обрабатывают инсектицидами. Зато витаминов и минералов в продукции сельского хозяйства становится все меньше.Учеными предлагаются разные варианты решения, от генетически модифицированных культур до синтетических почвенных добавок и подземных ферм. Один из выходов: регенеративное сельское хозяйство, нацеленное на восстановление почвы и создание устойчивых экосистем.Исследования доказывают, что концентрация железа в капусте, выращенной на регенеративных почвах, может быть в 22 выше, чем в обычной, а уровень фолиевой кислоты в моркови — в 20 000 раз выше.У регенеративной системы есть и критики. Она нерентабельна, т.к. подобные фермы обычно строятся на ручном труде, там не прибегают к химикатам. Оппоненты также считают, что регенеративное сельское хозяйство нельзя внедрить повсеместно, оно не способно обеспечивать всех жителей планеты овощами и фруктами.

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