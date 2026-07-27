Женщин предупредили о маскирующемся под симптомы менопаузы смертельном заболевании
По словам Куэй, с симптомами менопаузы можно перепутать признаки смертельного «синдрома разбитого сердца» (синдром такоцубо) — малоизвестного состояния, которое может спровоцировать инсульт. Специалист рассказала, что при этом состоянии возникает внезапное, обычно временное, изменение в характере сокращения сердечной мышцы, что ограничивает способность органа обеспечивать тело кислородом. Во многих случаях это не приводит к необратимым повреждениям. Однако острый приступ при этом синдроме может вызвать сердечную недостаточность, образование тромбов, инсульт, шок или остановку сердца, предупредила Куэй.
Врач отметила, что синдром может быть вызван сильным эмоциональным стрессом — финансовыми проблемами или потерей близкого человека. К признакам заболевания она отнесла учащенное сердцебиение, которое не проходит или сопровождается болью в груди, одышкой, ощущением слабости или обмороком.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий