Женщин предупредили о маскирующемся под симптомы менопаузы смертельном заболевании

Преподаватель анатомии Бенедикта Куэй рассказала женщинам о смертельном заболевании, маскирующемся под симптомы менопаузы. Ее предупреждение опубликовало Daily Mail.По словам Куэй, с симптомами менопаузы можно перепутать признаки смертельного «синдрома разбитого сердца» (синдром такоцубо) — малоизвестного состояния, которое может спровоцировать инсульт. Специалист рассказала, что при этом состоянии возникает внезапное, обычно временное, изменение в характере сокращения сердечной мышцы, что ограничивает способность органа обеспечивать тело кислородом. Во многих случаях это не приводит к необратимым повреждениям. Однако острый приступ при этом синдроме может вызвать сердечную недостаточность, образование тромбов, инсульт, шок или остановку сердца, предупредила Куэй.Врач отметила, что синдром может быть вызван сильным эмоциональным стрессом — финансовыми проблемами или потерей близкого человека. К признакам заболевания она отнесла учащенное сердцебиение, которое не проходит или сопровождается болью в груди, одышкой, ощущением слабости или обмороком.

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