Нарколог рассказал о первых видимых признаках алкоголизма

На ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или вовсе отсутствовать, а многие из них встречаются и при других состояниях, рассказал руководитель Клиники доктора Исаева, нарколог Руслан Исаев.Нарколог раскрыл, что среди возможных ранних признаков – регулярная одутловатость лица, особенно по утрам, покраснение кожи лица и расширенные сосуды, отечность век, ухудшение состояния кожи. На более выраженных стадиях могут появляться дрожание рук, неустойчивость походки, нарушения координации движений, снижение мышечной массы, быстрая утомляемость. Исаев уточнил, что эти симптомы связаны не только с воздействием алкоголя на сосуды и кожу, но и с его влиянием на нервную систему и обмен веществ.«При тяжелом и длительном злоупотреблении становятся заметны признаки поражения печени: желтушность кожи и склер, сосудистые "звездочки", покраснение ладоней, увеличение живота из-за скопления жидкости (асцит), выраженное похудение и истощение. Такие изменения, как правило, говорят уже о серьезном поражении внутренних органов и требуют медицинской помощи», — раскрыл эксперт.Врач подчеркнул, что ни один внешний признак сам по себе не позволяет поставить диагноз алкогольной зависимости. Многие из этих симптомов могут быть связаны с совершенно другими заболеваниями, отметил нарколог.

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