2 симптома высокого холестерина, которые появляются на лице - кардиолог Варфоломеев

Высокий уровень холестерина обычно диагностируется при медицинском осмотре, но в некоторых случаях его признаки могут быть и на лице.Высокий уровень холестерина является предпосылкой для серьезных заболеваний, таких как сердечные приступы и инсульты. Таким образом, если вы заметили какой-либо из следующих предупредительных признаков, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью."Желтовато-оранжевые наросты могут появиться на веках, если у вас высокий уровень холестерина", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.С медицинской точки зрения называемая ксантелазмой, это безболезненные видимые шишки на веках, которые указывают на большое количество отложений холестерина под кожей.Еще одним признаком высокого уровня холестерина на лице является "старческая дуга".«Arcus senilis — это серая или белая дуга, видимая над и под внешней частью роговицы — прозрачного куполообразного покрытия на передней части глаза. В конце концов, дуга может стать полным кольцом вокруг цветной части (радужной оболочки) вашего глаза».Жировые отложения глубоко по краю роговицы приводят к сенильной дуге, но это довольно частая особенность пожилого возраста. Любой человек с признаками ксантелазмы или дуги сенилиса может иметь наследственное заболевание холестерина.Если у близкого родственника мужского пола был сердечный приступ в возрасте до 55 лет или до 65 лет у родственника женского пола, вы можете попросить своего врача проверить уровень холестерина.

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