Врач Тананакина: программы профилактики ожирения часто не помогают похудеть
«Именно поэтому совет «просто меньше есть» часто не дает результата даже при искренних усилиях. Если человек постоянно испытывает голод, быстро устает, плохо спит, живет в стрессе или уже имеет инсулинорезистентность, организм будет сопротивляться снижению веса. В ответ меняются регуляция аппетита, уровень инсулина, лептина и грелина, усиливается тяга к еде, а после ограничений может включаться компенсаторное переедание», — рассказала доктор.
По словам врача, если рассматривать ожирение как психосоматическую проблему, профилактика должна включать не только питание и движение, но и работу со стрессом, сном, эмоциями, самооценкой и отношением к еде.
«Идеальная программа профилактики ожирения должна быть персонализированной. Сначала оценивают не только вес, но и окружность талии, состав рациона, режим сна, уровень стресса, физическую активность, наследственность, гормональный фон и наличие метаболических нарушений. Затем подбирают реалистичные цели: кому-то достаточно наладить сон и убрать сладкие напитки, а кому-то уже нужна работа с инсулинорезистентностью, пищевым поведением и психологом. Такой подход можно масштабировать, если строить систему вокруг маршрутизации: первичный скрининг, выделение групп риска, раннее выявление метаболических нарушений и направление к нужным специалистам», — заключила врач.
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