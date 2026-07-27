Врач Тананакина: программы профилактики ожирения часто не помогают похудеть

Главная ошибка многих программ профилактики ожирения в том, что они слишком упрощают проблему: сводят ее к формуле «меньше ешь и больше двигайся». На практике ожирение — это не только поведенческий, но и эндокринный, метаболический и психологический процесс, поэтому универсальные советы помогают далеко не всем, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.Чаще всего профилактика строится вокруг калорий, шагов и запретов. Но при этом игнорируются инсулинорезистентность, гормональные сдвиги, особенности аппетита, хронический стресс, недосып и генетическая предрасположенность.«Именно поэтому совет «просто меньше есть» часто не дает результата даже при искренних усилиях. Если человек постоянно испытывает голод, быстро устает, плохо спит, живет в стрессе или уже имеет инсулинорезистентность, организм будет сопротивляться снижению веса. В ответ меняются регуляция аппетита, уровень инсулина, лептина и грелина, усиливается тяга к еде, а после ограничений может включаться компенсаторное переедание», — рассказала доктор.По словам врача, если рассматривать ожирение как психосоматическую проблему, профилактика должна включать не только питание и движение, но и работу со стрессом, сном, эмоциями, самооценкой и отношением к еде.«Идеальная программа профилактики ожирения должна быть персонализированной. Сначала оценивают не только вес, но и окружность талии, состав рациона, режим сна, уровень стресса, физическую активность, наследственность, гормональный фон и наличие метаболических нарушений. Затем подбирают реалистичные цели: кому-то достаточно наладить сон и убрать сладкие напитки, а кому-то уже нужна работа с инсулинорезистентностью, пищевым поведением и психологом. Такой подход можно масштабировать, если строить систему вокруг маршрутизации: первичный скрининг, выделение групп риска, раннее выявление метаболических нарушений и направление к нужным специалистам», — заключила врач.

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