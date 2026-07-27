Определенный микробиом кишечника поможет дожить до 100 лет - нутрициолог Строков

Результаты исследования помогут им лучше понять, как увеличить продолжительность жизни других людей.На то, как долго мы живем, влияет множество факторов, в том числе генетика и образ жизни. Хорошо известно, например, что то, что мы едим, напрямую связано с ожидаемой продолжительностью нашей жизни.Теперь исследование показало, что ваше здоровье кишечника может определить вероятность того, что вы доживете до 100 лет. Исследователи попытались найти ответ на вопрос о долгой жизни."Они обнаружили, что сочетание кишечных бактерий и бактериальных вирусов у этих людей было совершенно уникальным. Предыдущее исследование показало, что кишечные бактерии пожилых японцев производят совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к патогенным, то есть болезнетворным, микроорганизмам. И если их кишечник лучше защищен от инфекции, то, вероятно, это одна из причин, по которой они живут дольше, чем другие", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Определенные вирусы в кишечнике могут оказывать благотворное влияние на кишечную флору и, следовательно, на наше здоровье.Наш кишечник содержит миллиарды вирусов, живущих в бактериях и внутри них, "и им наплевать на человеческие клетки; вместо этого они заражают бактериальные клетки", — объясняет врач.И поскольку в нашем кишечнике есть сотни различных типов бактерий, там также много бактериальных вирусов. Помимо важных, новых защитных бактериальных вирусов, команда также обнаружила, что кишечная флора японских долгожителей чрезвычайно интересна.Высокое микробное разнообразие обычно связано со здоровым микробиомом кишечника. Люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, связанных со старением.

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