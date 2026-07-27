Раскрыт простой лайфхак для быстрого засыпания

Американский психолог, невролог Шелби Харрис подсказала простой лайфхак, который поможет быстро уснуть и избавиться от навязчивых мыслей. Ее метод раскрыло издание Yahoo.Чтобы быстро уснуть, Харрис посоветовала придумать любую категорию предметов или явлений, а затем начать вспоминать слова которые входят в эту категорию, с одним уточнением: они должны идти в алфавитном порядке. Например, для категории «продукты» это могут быть слова «арбуз», «баклажан», «ветчина», «грибы» и так далее.«Это одновременно достаточно скучно и достаточно увлекательно для того, чтобы не возбуждать другие части мозга», — объяснила принцип этого способа специалистка.Психолог уточнила, что ее лайфхак — это немного модифицированный вариант так называемой когнитивной перетасовки, метода, придуманного философом Люком П. Бодуэном в 1989 году. В оригинале Бодуэн рекомендовал дать загруженному мозгу нейтральную задачу: взять любое слово, а затем придумывать другие не связанные между собой слова так, чтобы они начинались на каждую из букв первого слова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки