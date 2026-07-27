Россиянам назвали максимально допустимое количество огурцов и помидоров в день

Чтобы получить от огурцов и помидоров исключительно пользу, нельзя злоупотреблять ими, заявил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. Максимально допустимое количество этих сезонных овощей он назвал россиянам в разговоре с aif.ru.По словам Полякова, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов, что соответствует примерно 500 граммам. Он отметил, что такое количество овощей поможет получить из них достаточное количество клетчатки и питательных веществ и при этом не перегрузить организм потенциальными раздражителями.В то же время специалист призвал не пытаться закрыть суточную норму овощей и фруктов исключительно помидорами и огурцами.«Остальную дневную норму по клетчатке лучше добирать за счет других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее», — уточнил Поляков.

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