Alz& Dementia: Вредная еда ухудшает работу мозга с первого кусочка

Недавнее исследование установило наличие связи между потреблением высокообработанных продуктов питания и уменьшением концентрации внимания у людей старшего поколения. Даже при наличии их в малых количествах в рационе усиливалась угроза когнитивной деградации, повышалась вероятность развития деменции. Публикация выложена в журнале Alz& Dementia.Провели изучение работники Университета Монаша. В этом проекте приняли участие более 2000 жителей Австралии в возрасте от 40 до 70 лет, у которых на старте исследования не было неврологических заболеваний и деменции. Учеными проанализирован рацион исследуемых за предыдущий год и оценена доля высокообработанных продуктов в общем рационе. В среднем значение было примерно 41% ежедневных калорий, приблизительно столько же, сколько и по стране в целом.Затем исследуемая группа прошла серию компьютерных тестов, нацеленную на оценку реакции, внимания, рабочей памяти и особенностей визуальной идентификации. Кроме того, ученые оценили риски развития деменции, учитывая основные факторы: ожирение и повышенное давление.Как оказалось, высокий уровень потребления ультраобработанных продуктов имел большее влияние на внимание. Отрицательное влияние сохранялось и у тех, кто старался придерживаться южного рациона.Ученые полагают, что причина столь большого отрицательного влияния такого рода продуктов кроется в изменении структуры продуктов при обработке и влиянии добавок, негативно воздействующих на микрофлору кишечника. Уже давно доказано, что нарушения в микрофлоре приводят к снижению ментальных функций.

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