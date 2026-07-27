Минздрав: Баня в сильную жару грозит тепловым истощением

Посещение бани в сильную жару может привести к перегреву организма и другим опасным состояниям, предупредила терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Ирина Плешанова."Когда на улице сильная жара, организм работает в режиме повышенной нагрузки, и дополнительное тепловое воздействие бани повышает риск жизнеугрожающих состояний. К таким процедурам летом нужно подходить с особой осторожностью", - передает ее слова канал министерства в Max.Летом организм уже активно охлаждается за счет потоотделения. Парная дает ему второй сигнал нагреться, из-за чего риск перегрева растет в разы, предупредила врач.Кроме того, под воздействием высокой температуры расширяются сосуды, падает артериальное давление, а сердце начинает качать кровь интенсивнее. Это особенно опасно для людей, страдающих гипертонией, ишемией или аритмией.Еще одна опасность связана с тем, что вместе с потом организм теряет калий и натрий, что ведет к тепловому истощению, если жидкость не восполняется.Для того чтобы снизить риски, Плешанова рекомендует ограничить пребывание в парной двумя-тремя заходами по 5-10 минут с длительными перерывами. Кроме того, нужно пить негазированную воду или травяной чай маленькими порциями до и после бани, отказаться от контрастных процедур, а также полностью исключить алкоголь (он усиливает обезвоживание и нарушает работу сердца)."При появлении головокружения, слабости, тошноты, одышки, учащенного сердцебиения и потемнения в глазах необходимо сразу покинуть баню", - добавила специалист.

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