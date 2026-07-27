Анализ крови может показать, сколько было съедено ультрапереработанных продуктов

Крупное европейское исследование показало, что у людей, употребляющих много ультрапереработанных продуктов, в крови наблюдается особый химический состав, в большей степени связанный с вредными жирами. Выявленная закономерность заключалась в том, что более высокие уровни жиров, связанных с клеточным стрессом, сочетались с более низкими уровнями жиров, поддерживающих здоровье клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.Уже давно установлено, что ультрапереработанные продукты связаны с более высокими показателями заболеваемости раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и преждевременной смертью, однако причины их вредного воздействия на организм до сих пор остаются неясными. Это исследование — одно из первых, в котором подробно изучаются химические следы, которые они оставляют в крови, и то, как они могут нарушать процесс переработки жиров в организме.Эта работа была выполнена группой исследователей под руководством Джессики Бланко-Лопес из Международного агентства по исследованию рака (IARC), онкологического агентства Всемирной организации здравоохранения. По образованию она педиатр и онколог, что и привело ее к изучению того, как диета и метаболизм влияют на развитие заболеваний. Бланко-Лопес рассказала, что эта особенность помогает объяснить, как эти продукты нарушают способность организма расщеплять жиры.«В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что ультрапереработанные продукты могут влиять на здоровье, нарушая нормальный липидный обмен и метаболический гомеостаз, что дает потенциальное биологическое объяснение постоянно наблюдаемой связи между повышенным потреблением ультрапереработанных продуктов и хроническими заболеваниями», — пояснила Бланко-Лопес.Чтобы обнаружить этот уникальный признак, команда использовала образцы крови и записи о питании более чем 15 000 взрослых участников проекта, который десятилетиями отслеживает рацион питания, образ жизни и состояние здоровья.Каждый участник исследования сообщил, что он обычно ест. Ранее ни одно исследование не изучало биохимический состав крови у людей, употребляющих в пищу ультрапереработанные продукты, в таком масштабе. Их рацион питания был классифицирован по системе Nova. Она группирует продукты питания по степени их обработки, а не по содержанию питательных веществ.Таким образом, на одном конце находятся свежие продукты, подвергавшиеся минимальной обработке, а на другом — промышленные товары, изготовленные из рафинированных ингредиентов и добавок. В лабораторных условиях исследователи обратились к метаболомике — методу измерения количества мелких молекул, перемещающихся в крови по мере того, как организм расщепляет пищу и восстанавливается.Через систему одновременно проходят сотни устройств. Затем статистические модели отслеживали, какие из них увеличивались или уменьшались по мере роста потребления ультрапереработанных продуктов, с учетом возраста, веса и курения.Потребление ультрапереработанных продуктов питания привело к обнаружению 22 молекул в крови, и большинство из них составляли жиры. Выделились два противоположных явления. Увеличилось количество некоторых жировых побочных продуктов, тех, которые накапливаются, когда клеткам трудно сжигать жир для получения энергии, и когда митохондрии — структуры, обеспечивающие энергией каждую клетку, — работают плохо.Одновременно с этим снизилось содержание нескольких защитных жиров. Это липиды, которые организм использует для поддержания стабильности клеточных мембран и для передачи сигналов между клетками. По мере снижения уровня этих веществ, на их место поднимались продукты перенапряженного метаболизма. Частично это снижение может быть связано с тем, что эти диеты исключают из своего рациона.Пища, приготовленная из переработанных продуктов, как правило, вытесняет цельные продукты, которые являются источником защитных жиров, поэтому в итоге организму остается меньше таких жиров. В совокупности эти данные позволяют предположить, что организм вырабатывал больше собственного жира, включая холестерин, при этом менее эффективно перерабатывая уже имеющийся. Эффект распространился сразу в двух направлениях. Исследователи не ожидали, что он проявится настолько явно в обращении.Анализ жиров в крови показал схожую картину. Восемь жирных кислот коррелировали с потреблением ультрапереработанных продуктов, и это сочетание было весьма показательным. Уровень стеариновой кислоты, насыщенного жира, содержащегося в жирной и переработанной пище, был высоким, что является признаком либо чрезмерного потребления насыщенных жиров, либо перегрузки обмена веществ. Внимание команды привлекло то, что находилось рядом со стеариновой кислотой. Была также выявлена другая группа жиров, сочетание которых указывает на то, что организм самостоятельно превращал избыточные углеводы в жир.Таким образом, часть вреда начинается далеко за пределами жира на тарелке. Похоже, последствия затрагивают не только потребляемый жир.«Это позволяет предположить, что метаболические эффекты ультрапереработанных продуктов выходят за рамки содержания в них жиров и могут также отражать высокое содержание рафинированных углеводов и другие характеристики этих продуктов», — сказала Бланко-Лопес.В составе образца также были обнаружены следы промышленных жиров, что свидетельствует о том, что даже небольшие их количества остаются в кровотоке значительно дольше после еды. Эти жиры не являются пассивными «пассажирами». Это согласуется с результатами лабораторных исследований. В одном из лабораторных исследований насыщенные жиры, включая стеариновую кислоту, повреждали энергетическую систему клеток печени, что отражало признаки нарушенного метаболизма, выявленные в ходе этого анализа.В исследовании учитывался каждый человек в определенный момент времени, а не отслеживался в течение многих лет, поэтому оно не может доказать, что ультрапереработанная пища вызвала изменения в крови. Это может показать только то, что эти два вещества путешествуют вместе. Люди, которые питаются таким образом, часто отличаются и по другим параметрам, которые анализы крови не могут полностью выявить.«Важным выводом является то, что многие из этих метаболических взаимосвязей сохранялись даже после учета общих особенностей питания, образа жизни и ожирения», - пояснила Бланко-Лопес.Более убедительные доказательства причинно-следственной связи получены в результате различных контролируемых экспериментов по кормлению животных. В одном из экспериментов взрослые, употреблявшие ультрапереработанные продукты, потребляли примерно на 500 калорий в день больше и набирали больше веса, чем употреблявшие необработанные продукты, даже при одинаковом содержании жиров, сахара и соли в обеих группах.Эти исследования показали, что сама обработка пищи может изменить реакцию организма. Однако ничто из этого не позволяет точно определить, какой вред ультрапереработанные продукты наносят организму на протяжении десятилетий. Анализ состава крови предоставляет конкретные подсказки, недоступные в более ранних популяционных исследованиях, поскольку он фиксирует изменения на уровне самих молекул.Масштаб проблемы трудно игнорировать. Крупное исследование, объединившее данные почти десяти миллионов человек, выявило связь между чрезмерным потреблением ультрапереработанных продуктов и 32 проблемами со здоровьем. Новые анализы крови начинают объяснять, что может скрываться за этими цифрами.Новым здесь является четкий химический след. Ультрапереработанные продукты питания соответствуют профилею крови, в котором преобладают вредные жиры и меньше — защитные, что измеряется по новой шкале. Это дает исследователям возможность изучить конкретные молекулы, которые могут служить связующим звеном между переработанными продуктами питания и заболеваниями. Теперь у исследователей есть что-то конкретное, что можно исследовать.Отдельные жиры и продукты их переработки можно анализировать напрямую в качестве ранних маркеров повреждений, вызванных питанием, — таких, которые в будущем можно будет выявить с помощью обычного анализа крови еще до развития заболевания. Это также позволяет давать рекомендации по питанию более целенаправленные советы, выходящие за рамки калорий и отдельных питательных веществ. Для врачей эти результаты дают еще одну причину спрашивать пациентов не только о том, что они едят, но и о степени переработки их продуктов.

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