Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
Первой причиной Сухарева назвала использование некоторых лекарств, таких как антигистаминные препараты первого поколения, седативные средства и антидепрессанты. Также дневная сонливость может возникнуть из-за анемии и гипотиреоза, написала она.
В число других причин врач включила депрессию и иные ментальные проблемы, сменную работу, синдром обструктивного апноэ сна
и нейродегенеративные патологии. «Но существует и первичная гиперсомния — самостоятельное расстройство сна, при котором выраженная сонливость не объясняется другими заболеваниями», — добавила Сухарева.
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