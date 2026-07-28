Как понять, что кровь становится густой – основные симптомы

Густая кровь провоцирует рост рисков развития варикоза, тромбофлебита, опасных сердечно-сосудистых недугов. Что нужно поменять в питании, чтобы их предотвратить, и как распознать, пояснили врачи.Главной причиной сгущения крови является недостаток жидкости. Отчего ухудшается очистка организма, снижается иммунитет, формируется густая желчь, что грозит появлением камней.Одним из первых тревожных сигналов специалисты называют частые перекусы. Ощущение «голода» часто обманчиво, как правило, организм так сигнализирует о нехватке воды. Прежде чем хвататься за еду, лучше просто попить.Врач-токсиколог Михаил Кутушов в Телеграм-канале отмечает, что кровь становится гуще при дефиците белков и аминокислот. Он рекомендует быть аккуратнее с жирным шашлыком, заменить его нежирными сортами мяса или рыбой. В списке продуктов, которые стоит ограничить, также картофель, бананы и продукты с большим объёмом витамина К (шпинат, брюссельская капуста, петрушка и др.).Опасен и сидячий образ жизни, ведущий к тромбозам. Хирург Иван Карасев напоминает о таких симптомах, как онемение, покалывание в кончиках пальцев, бледность или синюшность кожи конечностей, холод в ступнях и кистях. Это сигналы, чтобы обратиться к врачу.

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