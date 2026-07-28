Врач оценил влияние на здоровье привычки пить кофе натощак
Бурлаков опроверг популярный миф о том, что кофе натощак повреждает пищевод и желудок и провоцирует такие заболевания, как эзофагит, гастрит и язва. По его словам, кофе действительно стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать изжогу или дискомфорт, но только у чувствительных людей.
«Исследования не находят связи между потреблением кофе и язвой желудка, язвой двенадцатиперстной кишки или рефлюкс-эзофагитом
», — написал он. Стимуляция кислотности не означает, что слизистая оболочка ЖКТ обязательно повреждается. У здоровых людей этого не происходит, подчеркнул врач.
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