Россиянам раскрыли обязательный компонент идеального завтрака

Идеальный завтрак обязательно должен содержать один компонент, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Его он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.По словам Вялова, с утра нужно обязательно есть продукты, в составе которых есть жиры. Врач объяснил, что такая еда на несколько часов обеспечит чувство сытости, а также поможет предотвратить застой желчи и образование камней.Все дело в том, что на протяжении всей ночи, пока человек спит, в организме вырабатывается желчь. Доктор подчеркнул, что с утра ее необходимо обязательно утилизировать. А запустить моторику желчного пузыря помогает именно пища, содержащая жиры.

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