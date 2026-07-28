Ученые объяснили, что будет с организмом, если несколько дней есть только мясо

Мясо, рыба, яйца... и абсолютно ничего больше! Мясная диета доводит концепцию «нулевого потребления углеводов» до крайности — полностью исключая фрукты, овощи и злаки. Хотя её рекламируют как быстрый способ похудеть, медицинские эксперты бьют тревогу. Но что на самом деле делает эта радикальная диета с вашим организмом и какой ценой?Так называемая «мясная» диета, или «диета с нулевым содержанием углеводов», выводит всё на новый уровень: вы можете есть мясо, птицу, яйца, морепродукты, рыбу, немного молочных продуктов (например, сыр или масло) и воду. И всё. Всё остальное — овощи, фрукты, злаки, бобовые, семена и орехи — исключается. Доктор Говард ЛеВайн, врач-терапевт и главный медицинский редактор издательства Harvard Health Publishing, объясняет, как это работает, и указывает на риски.Мясная диета относится к более широкой группе кето-диет. Суть в том, чтобы исключить глюкозу и все сахара, заставляя организм использовать жир в качестве источника энергии. В результате этого процесса образуются кетоны, которые попадают в кровь и вызывают небольшое закисление кислотно-щелочного баланса организма — отсюда и название «кетоз».Можно заметить, что кетогенные («кето») или «низкоуглеводные» диеты набирают популярность повсюду. Обычно это означает практически полное исключение углеводов из рациона. Хотя некоторые из них заявляют о всевозможных преимуществах, ведутся серьезные дебаты о том, действительно ли эти диеты безопасны для здоровья.Классическая кето-диета обычно имеет следующую структуру:Примерно 70-75% калорий поступает из жиров.20% белкаНе более 10% из углеводовВ кетогенной диете допустимо еще больше углеводов — они практически не допускаются. Пропорция жиров даже не фиксирована; это просто то, что уже присутствует в продуктах животного происхождения или добавляется к ним.Мясная диета исключает все продукты растительного происхождения (овощи, фрукты, злаки, бобовые, семена, орехи) и придерживается исключительно продуктов животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов.Вот тут-то и начинаются сложности. В то время как некоторые кето-диеты делают акцент на так называемых «более полезных» жирах (моно- и полиненасыщенных), карниворная диета в основном опирается на животные жиры — другими словами, на насыщенные жиры. А именно они являются главными виновниками повышения уровня ЛПНП («плохого») холестерина.Программа коучинга по вопросам здоровья и благополучияЭтот скачок уровня ЛПНП — ахиллесова пята всех кетогенных диет, как краткосрочных, так и долгосрочных. Но и у кетогенной диеты есть свои проблемы:Повышенный риск образования камней в почкахПовышенная вероятность развития подагрыРиск остеопорозаЕщё более тревожным является то, что чрезвычайно высокое потребление белка может ухудшить функцию почек.Принудительное сжигание жира действительно часто приводит к снижению веса. Но, как предупреждает ЛеВайн, это не повод пробовать эту диету — и он категорически не рекомендует ее для этой цели.Вот поучительная история: в 2019 году молодая израильтянка была госпитализирована с тяжелым истощением и необратимым повреждением мозга после того, как три недели питалась только фруктовым соком и водой. От кетогенной диеты до сыроедческой палеодиеты и детокс-программ — эти модные подходы обещают улучшение самочувствия или снижение веса, но в долгосрочной перспективе часто наносят реальный вред.Краткий экскурс в историю: для большинства жителей Франции во времена Старого режима хлеб был основой каждого приема пищи. Его потребление определяло ритм повседневной жизни и даже диктовало еженедельный распорядок. Между тем, знать рассматривала трапезу как время изобилия и разнообразия — еда была мощным социальным маркером. Искусство застолья, созданное элитой начиная с XVII века, помогло сформировать культуру питания, которой многие французы наслаждаются и сегодня.

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