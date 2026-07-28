Онколог Карасев перечислил продукты, способные останавливать рост раковых клеток

Онколог Иван Карасев: рыба, капуста, чеснок и другие доступные продукты способствуют защите от развития рака.

Онколог Карасев проинформировал россиян о существовании продуктов, позитивно влияющих на иммунитет и помогающих не заболеть раком.

«Такая еда укрепляет иммунитет, держит организм в здоровом тонусе, выполняет роль антидепрессантов и успокаивает эмоционально-психическое состояние. Но самое главное – она помогает остановить рост раковых клеток в организме», - сообщил врач.

Карасев перечислил продукты, обладающих способностью подавлять активность раковых клеток.

Продукты с омега-3 жирными кислотами. Организм не вырабатывает омега-3, он может получать их только с пищей. Одним из наиболее богатых ими продуктов является жирная морская рыба. Специалист подчеркнул, что омега-3 препятствуют образованию злокачественных клеток.

Капуста. Еще один продукт, способный останавливать рост раковых клеток.

«Капуста любых видов уже зарекомендовала себя в качестве борца с распространением патологических клеток по организму», - сказал о ней онколог Карасев.

Чеснок. По словам медика, чеснок обладает уникальным свойством стимулировать вывод из организма опасных токсинов, влияющих на образование опухолей.

В целом, убежден онколог, растительные продукты должны составлять порядка 70 процентов всего дневного рациона.

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