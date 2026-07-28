Онколог Карасев перечислил продукты, способные останавливать рост раковых клеток

Онколог Иван Карасев: рыба, капуста, чеснок и другие доступные продукты способствуют защите от развития рака.Онколог Карасев проинформировал россиян о существовании продуктов, позитивно влияющих на иммунитет и помогающих не заболеть раком.«Такая еда укрепляет иммунитет, держит организм в здоровом тонусе, выполняет роль антидепрессантов и успокаивает эмоционально-психическое состояние. Но самое главное – она помогает остановить рост раковых клеток в организме», - сообщил врач.Карасев перечислил продукты, обладающих способностью подавлять активность раковых клеток.Продукты с омега-3 жирными кислотами. Организм не вырабатывает омега-3, он может получать их только с пищей. Одним из наиболее богатых ими продуктов является жирная морская рыба. Специалист подчеркнул, что омега-3 препятствуют образованию злокачественных клеток.Капуста. Еще один продукт, способный останавливать рост раковых клеток.«Капуста любых видов уже зарекомендовала себя в качестве борца с распространением патологических клеток по организму», - сказал о ней онколог Карасев.Чеснок. По словам медика, чеснок обладает уникальным свойством стимулировать вывод из организма опасных токсинов, влияющих на образование опухолей.В целом, убежден онколог, растительные продукты должны составлять порядка 70 процентов всего дневного рациона.

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