Ночной киллер нейронов: невролог Демьяновская назвала главную причину утреннего «тумана» в голове

Утренняя «тяжелая голова», раздражительность и неспособность сосредоточиться могут быть прямым следствием ночного соседства со смартфоном. Невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила, как гаджет у подушки разрушает мозг даже без полного пробуждения.Сон — это не пассивный отдых, а активная фаза восстановления. Именно в глубокой фазе мозг очищается от токсинов, сортирует воспоминания и закрепляет навыки. Любой сигнал или вибрация телефона прерывают этот тонкий процесс.«Для возвращения в глубокую фазу требуется время. При частых микропробуждениях общая продолжительность восстановительного сна сокращается. Именно в эти часы перерабатывается информация за день», — поясняет Демьяновская в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».Механизм разрушения:Световой удар: синий спектр экрана подавляет выработку мелатонина (гормона сна), мешая организму перейти в режим отдыха.Адреналиновый всплеск: даже беззвучная вибрация запускает ориентировочный рефлекс. Мозг воспринимает сигнал как угрозу или важную задачу, выбрасывая кортизол и адреналин.Удар по памяти: регулярные прерывания сна негативно влияют на гиппокамп. Через несколько недель человек замечает трудности с концентрацией, замедление реакции и сложности с подбором слов.Врач предупреждает: если внешние раздражители занимают более 20% времени ночного отдыха, запускаются патологические процессы. Симптомы включают скрежет зубами, разговоры во сне, утреннюю тяжесть в голове и резкие смены настроения днем.Чтобы защитить нервную систему, специалист рекомендует цифровой детокс за час-полтора до сна. Если телефон остается в спальне, его необходимо отнести минимум на два метра от головы, отключив все уведомления и вибрацию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки