Ночной киллер нейронов: невролог Демьяновская назвала главную причину утреннего «тумана» в голове
Сон — это не пассивный отдых, а активная фаза восстановления. Именно в глубокой фазе мозг очищается от токсинов, сортирует воспоминания и закрепляет навыки. Любой сигнал или вибрация телефона прерывают этот тонкий процесс.
«Для возвращения в глубокую фазу требуется время. При частых микропробуждениях общая продолжительность восстановительного сна сокращается. Именно в эти часы перерабатывается информация за день», — поясняет Демьяновская в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Механизм разрушения:
Световой удар: синий спектр экрана подавляет выработку мелатонина (гормона сна), мешая организму перейти в режим отдыха.
Адреналиновый всплеск: даже беззвучная вибрация запускает ориентировочный рефлекс. Мозг воспринимает сигнал как угрозу или важную задачу, выбрасывая кортизол и адреналин.
Удар по памяти: регулярные прерывания сна негативно влияют на гиппокамп. Через несколько недель человек замечает трудности с концентрацией, замедление реакции и сложности с подбором слов.
Врач предупреждает: если внешние раздражители занимают более 20% времени ночного отдыха, запускаются патологические процессы. Симптомы включают скрежет зубами, разговоры во сне, утреннюю тяжесть в голове и резкие смены настроения днем.
Чтобы защитить нервную систему, специалист рекомендует цифровой детокс за час-полтора до сна. Если телефон остается в спальне, его необходимо отнести минимум на два метра от головы, отключив все уведомления и вибрацию.
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