Гастроэнтеролог Кашух: после мороженого следует выпить теплый чай

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: съеденное в жару мороженое может довести до заболевания горла.Врач Кашух объяснила, что употребление мороженого в жару создает эффект резкого перепада температур, что может негативно сказываться на иммунитете. В таких обстоятельствах организм становится подвержен инфекциям, болезням.«Поедание мороженого при жаркой погоде может повлечь за собой фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки) или ларингит – болезнь, при которой воспаляется слизистая оболочка гортани», - предупредила Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».Специалист добавила, что наиболее интенсивное переохлаждение возникает, когда мороженое съедается быстро, торопливо. Или поглощается большими порциями. В этих случаях риск заболеть становится ощутимее.По словам гастроэнтеролога, мороженое следует употреблять, подержав его предварительно пять минут в условиях комнатной температуры. Впоследствии следует впить теплый чай.«После того, как продукт будет съеден, можно выпить теплый чай – это поможет избежать резкого охлаждения», - добавила эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки