Диетолог назвала самый полезный сухофрукт

Этот плод содержит больше полезных элементов, чем курага и чернослив, а также обладает более мягкими вкусовыми качествами. Инжир признан самым полезным сухофруктом, рассказала в беседе с URA.RU врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.Инжир богат клетчаткой, калием, кальцием, магнием, антиоксидантами, железом и витаминами группы В. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, улучшает состояние кожи, волос и памяти, помогает профилактике анемии и остеопороза. В отличие от чернослива, инжир не провоцирует вздутие, а по сравнению с финиками у него более низкий гликемический индекс и дольше хранится.Диетолог рекомендует взрослым употреблять не более пяти штук сушёного инжира в день.

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