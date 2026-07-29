Врач предупредила об утренних последствиях плотного ужина

Плотный ужин чреват негативными последствиями для здоровья, уверяет диетолог Паула Эрнандес. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Hola.По словам Эрнандес, организм каждого человека подчиняется определенным циркадным ритмам. «Если мы едим очень большую или тяжелую пищу очень поздно, особенно перед сном, пищеварение, скорее всего, замедлится. Мы можем испытывать изжогу или несварение желудка, качество сна ухудшится, и на следующий день мы проснемся, чувствуя себя уставшими», — подчеркнула она.При этом специалистка призвала не сводить утреннюю усталость исключительно к времени приема пищи, поскольку она обычно имеет многофакторную природу. Кроме того, у людей с различными проблемами с пищеварением проблема зачастую заключается не только в позднем ужине, но и в том, какие конкретно продукты они употребляют ежедневно, добавила врач.

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