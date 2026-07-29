Онколог рассказала о методе выявления опухоли на «нулевой» стадии

Выявлять онкологию за несколько лет до проявления опухоли на КТ или МРТ в близком будущем можно будет с помощью анализа крови. О перспективной технологии газете «Известия» рассказала доктор медицинских наук, профессор группы профессорско-преподавательского состава Научно-образовательного центра в ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси», врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.Одно из самых перспективных направлений современной онкологии -жидкая биопсия. По словам эксперта, данный метод является менее травматичной альтернативой привычному исследованию тканей. Суть в том, что даже на самых ранних этапах развития новообразования происходит выделение в кровь фрагментов его ДНК. Их и можно обнаружить в лабораторном исследовании.Мочалова отмечает: подобный подход позволит диагностировать заболевание ещё до того, как его увидят при компьютерной или магнитно-резонансной томографии. А раннее выявление заметно улучшит шансы на успешное лечение.Ещё один перспективный инструмент - искусственный интеллект, который успешно анализирует огромные массивы КТ- и МРТ-снимков, а также гистологических препаратов. Нейросеть замечает изменения, которые человек может и пропустить.Современные алгоритмы также могут прогнозировать, как опухоль отреагирует на разные варианты терапии, и выявлять людей, которым стоит назначать более раннее и глубокое обследование.

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