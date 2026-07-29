Низкосахарная диета в детстве может уменьшить риск болезни Альцгеймера на 46%

Сладкую пищу можно предлагать в качестве награды с самых ранних этапов жизни. Однако сахар, который мы потребляем еще до того, как научились говорить, может оставлять следы в нашем мозге, сохраняющиеся на протяжении десятилетий. Эти эффекты могут начать проявляться еще в утробе матери, до того, как сформируются наши самые ранние воспоминания.Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале npj Aging, у младенцев, подвергавшихся воздействию меньшего количества сахара до и после рождения, был более низкий риск развития деменции, болезни Альцгеймера, депрессии и тревожности в более позднем возрасте.Полученные результаты не доказывают, что снижение потребления сахара напрямую предотвращает эти состояния. Однако они предполагают, что питание в течение первых 1000 дней жизни – от беременности до примерно второго дня рождения ребенка – может оставлять неизгладимые следы в мозге.«Первые 1000 дней — критически важный период, когда мозг быстро развивается и становится чрезвычайно чувствительным к питательным сигналам», — говорит исследователь в области гериатрической медицины Бин Чжан.Во время и после Второй мировой войны в Великобритании действовало строгое нормирование сахара. Нормы потребления сахара для взрослых были близки к современным рекомендациям, в то время как детям до двух лет отдельная норма не предоставлялась.После отмены нормирования в сентябре 1953 года среднее потребление сахара взрослыми увеличилось почти вдвое, с примерно 41 до 80 граммов в день. Потребление конфет детьми выросло более чем вдвое.Этот резкий сдвиг создал редкий естественный эксперимент, позволивший исследователям сравнить людей, которые провели свои первые годы в условиях нормирования продуктов питания, с теми, кто родился вскоре после его отмены.Китайские исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 60 394 участников британского биобанка UK Biobank, родившихся в период с 1951 по 1956 год.По сравнению с людьми, которые не подвергались нормированию продуктов питания в раннем детстве, у тех, чьи первые 1000 дней жизни совпали с периодом ограничений на потребление сахара, риск развития деменции любой этиологии был на 27 процентов ниже, а риск болезни Альцгеймера — на 46 процентов ниже.У них также был на 11 процентов ниже риск депрессии и на 20 процентов ниже риск тревожности. Аналогичной связи с болезнью Паркинсона обнаружено не было.Наиболее выраженная взаимосвязь наблюдалась, когда нормирование питания продолжалось и после родов. Воздействие только в утробе матери приводило к незначительным различиям, за исключением снижения риска тревожности.Исследователи также изучили результаты МРТ- сканирования части участников, чтобы выяснить, связана ли ранняя терапия сахаром с обнаруживаемыми изменениями в головном мозге.У тех, кто с рождения подвергался нормированию продуктов питания, мозг в среднем выглядел на 0,39 года моложе своего хронологического возраста. У них также наблюдался больший объем в нескольких подкорковых областях, включая гиппокамп и таламус, которые участвуют в памяти и других когнитивных функциях.«Мы считаем, что длительный защитный эффект обусловлен метаболическим программированием в течение первых 1000 дней — критического периода, когда мозг быстро развивается и очень чувствителен к питательным сигналам», — сказал Бин Чжан из Гуанчжоуского медицинского университета.Результаты сканирования головного мозга могут дать еще одну подсказку.Чжан утверждает, что больший объем гиппокампа и таламуса, связанный с ранним ограничением потребления сахара, может дать мозгу больше возможностей противостоять возрастным изменениям.Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, аналогичным образом связало более высокое потребление сладких напитков с меньшим общим объемом мозга и ухудшением эпизодической памяти. Исследователи проанализировали когнитивные данные 4276 человек и результаты МРТ-сканирования 3846 участников, хотя полученные данные не позволили установить причинно-следственную связь.В этом процессе также могут быть задействованы метаболические нарушения и воспаление.«Раннее потребление большого количества сахара предрасполагает к инсулинорезистентности и хроническому вялотекущему воспалению, которые являются хорошо известными факторами риска развития деменции», — объясняет Чжан.Однако эти механизмы не были непосредственно проверены в исследовании. Кроме того, снимки мозга были получены только в один момент времени, поэтому они не могут установить, что ограничение потребления сахара вызвало структурные различия.Хотя это и не было рандомизированным клиническим исследованием, исследователи утверждают, что резкое прекращение нормирования продуктов питания предоставляет более веские доказательства, чем обычное наблюдательное исследование в области питания.«Мы вполне уверены, что само по себе ограничение потребления сахара является одним из главных факторов», — говорит Чжан.Исследователи также учли такие факторы, как место рождения, социально-экономический статус и генетическая предрасположенность. Тем не менее, отмена нормирования совпала с более масштабными изменениями в послевоенной Британии.Исследователи также не смогли определить, сколько сахара на самом деле потребляли отдельные матери и дети.Кроме того, в состав британского биобанка входит преимущественно белое и, как правило, более здоровое население, состоящее из добровольцев, что может ограничить применимость полученных результатов.Только у 307 участников в течение периода наблюдения развилась деменция, в том числе у 123 была диагностирована болезнь Альцгеймера, что означает, что оценки риска были основаны на относительно небольшом количестве случаев.Таким образом, исследование не доказывает, что снижение потребления сахара во время беременности или в младенческом возрасте предотвратит развитие деменции спустя десятилетия.Чжан признает, что «ни одно исследование не может изменить официальные рекомендации в одночасье», но говорит, что результаты подтверждают необходимость ограничения добавленного сахара во время беременности и в раннем детстве.«Речь идёт не только о непосредственном здоровье», — говорит он. «Это долгосрочная инвестиция в здоровье мозга, которая будет актуальна на протяжении десятилетий».

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