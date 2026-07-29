Как сделать покупные овощи безопаснее: агроном назвала простой способ удалить 80% нитратов

Обычная варка и очистка овощей снижают содержание нитратов вдвое. Об этом россиянам рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.По словам эксперта, для начала важно понимать: нитраты есть во всех растениях без исключения. Это не результат "химизации" сельского хозяйства, а нормальная часть азотного обмена. Азот нужен растениям для синтеза белков и хлорофилла, поэтому они накапливают его в виде нитратных солей. Проблемы начинаются, когда растение не успевает переработать накопленное – например, из-за чрезмерных подкормок, нехватки света или слишком ранней уборки. Об этом пишет Газета.RuПо словам специалиста, нитраты в основном скапливаются не в мякоти, а в проводящих тканях: кожуре, стеблях, черешках, прожилках листьев, возле плодоножки и в кочерыжках. Очищенный от кожуры огурец, а также капуста без верхних листьев и кочерыжки уже становятся заметно безопаснее.– Варка снижает содержание нитратов на 50–80%, – они переходят в воду, и первый отвар лучше слить, – отметила Абрамова.

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