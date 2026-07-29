Врач Гуреева поделилась 7 незаметными признаками диабета 2 типа - "отнеситесь серьезно"
«Диабет — это хроническое заболевание, которое, подобно обманчивому айсбергу, часто скрывает свои худшие последствия под поверхностью», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Хотя вначале признаки могут быть очень незначительными, «крайне важно, чтобы мы обращали внимание на свое тело и серьезно относились к этим ранним признакам».
Начальные симптомы могут включать:
Чрезмерная жажда
Частое мочеиспускание
Внезапная необъяснимая потеря веса
Постоянная усталость
Затуманенное зрение
Частые инфекции
Медленно заживающие раны.
«Иногда мы можем списать это на то, что у нас была тяжелая неделя или, возможно, плохое самочувствие. Ваше тело — это оркестр, и эти симптомы — его способ сообщить, что гармония нарушена».
Когда диабет 2 типа ухудшается, «тревожные звоночки становятся более срочными», поэтому вам нужно распознавать, когда ваше тело взывает о помощи. Отчаянные попытки организма справиться с высоким уровнем сахара в крови без необходимого инсулина могут привести к серьезным осложнениям.
Неконтролируемый уровень сахара в крови может привести к:
Повторяющиеся инфекции
Потемневшие участки кожи, особенно вокруг шеи или подмышек
Онемение или покалывание в руках или ногах
Зрительные расстройства.
«Я всегда призываю людей не недооценивать эти признаки. Диабет — коварное заболевание, но, осознавая, мы вооружаемся против его худших последствий».
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, запишитесь на прием к врачу. Простой анализ крови может показать, есть ли у вас высокий уровень сахара в крови и, следовательно, есть ли у вас диабет 2 типа.
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