Раскрыта опасность пластиковых контейнеров
По словам специалиста, многие люди беспокоятся, выделяет ли пластик вредные вещества при нагреве. Разогрев еды в пластиковой посуде сам по себе не значит, что пища станет вредной, указал он, поскольку контейнеры проходят испытания.
«Во время таких испытаний оценивают, в каком количестве отдельные компоненты материала могут переходить в пищу при нагреве. При использовании контейнера в соответствии с рекомендациями производителя эти показатели не превышают установленных нормативов», — заявил специалист.
Дорохов подметил, что обычно производители указывают на возможность использования контейнера в микроволновке со специальной маркировкой — значком в виде печи или надписью Microwave Safe. Если же маркировки нет, использовать контейнер для разогрева не нужно.
В заключение эксперт предостерег россиян от использования в микроволновой печи одноразовых контейнеров, упаковки из-под готовой еды, пластиковых стаканчиков, контейнеров неизвестного происхождения или посуды без маркировки.
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