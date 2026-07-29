Врач Варфоломеев рассказал как предотвратить сердечный приступ и избежать деменции
Крупномасштабное исследование обнаружило связь между выжившими после сердечного приступа и снижением когнитивных функций.
В ходе исследования исследователи изучили 30 465 взрослых, средний возраст которых составлял 64 года. Из 30 465 участников у 1033 был один или несколько сердечных приступов, а у 29 432 — нет. Сразу после сердечного приступа скорость снижения когнитивных функций, по-видимому, не изменилась.
"При рассмотрении участников, перенесших сердечный приступ, скорость снижения общего познания, памяти и исполнительных функций была «значительно выше» в течение шестилетнего периода наблюдения. Профилактика сердечного приступа «может быть важна для долгосрочного здоровья мозга", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Чтобы помочь защитить мозг, способы снижения риска сердечного приступа включают:
Соблюдение здоровой, сбалансированной диеты
Не курить
Старайтесь поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.
Здоровая диета
Лучше воздержаться от нездоровой диеты с высоким содержанием жиров, так как это может увеличить риск сердечного приступа.
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров:
Пироги
Жареная еда
Колбасы и жирные куски мяса
Масло
Сало
Твердый сыр
Торты и печенье
Продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло.
"Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя употребление большего количества фруктов, овощей и рыбы. Люди также должны сократить количество потребляемой соли, чтобы контролировать уровень артериального давления".
С точки зрения здорового питания, помимо того, что вы едите, имеет значение и то, что вы пьете.
Если вы пьете алкоголь, не превышайте рекомендуемые пределы. Это эквивалентно 14 единицам в неделю, при этом одна мера духа эквивалентна одной единице.
«Избегайте запоев, то есть употребления большого количества алкоголя за короткий промежуток времени или пить, чтобы напиться».
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