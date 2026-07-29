Врач назвала главные причины простуды в жару
Одной из причин летней простуды Бурнацкая назвала резкие перепады температуры. «Когда человек входит с 35-градусной жары в помещение, где кондиционер охлаждает воздух до 18-20 градусов, организму приходится быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, но может снижать местную защиту слизистых оболочек носа и горла и тем самым облегчать проникновение вирусов, если контакт с ними уже произошел», — объяснила врач.
По ее словам, аналогичный эффект могут создавать постоянное употребление очень холодных напитков, длительное купание в холодной воде после перегрева и переохлаждение под сильным потоком кондиционера.
Бурнацкая также отметила, что кондиционер не является источником вирусов, но только если он регулярно обслуживается. Загрязненные фильтры могут стать местом накопления пыли, аллергенов и некоторых микроорганизмов, а пересушенный воздух приводит к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей и повышает риск ОРВИ.
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