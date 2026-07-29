Диетолог объяснила непреодолимое желание сладкого

Американский диетолог Джули Уоллес объяснила, почему может возникать непреодолимое желание есть сладкое. Своими наблюдениями она поделилась с Yahoo.По словам Уоллес, постоянная тяга к сладкому может сигнализировать о нестабильности уровня сахара в крови, особенно если вместе с ней появляются упадок сил, раздражительность или затуманивание сознания. Это желание также может быть вызвано потребностью мозга в дофамине, возникающей из-за недосыпа, недостатка общения или радости в жизни.Кроме того, постоянную тягу к сахару могут испытывать люди с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).Чтобы избавиться от непреодолимого желания поесть сладостей, Уоллес порекомендовала изменить питание. По ее словам, нужно сочетать углеводы с клетчаткой, белками или жирами. Это поможет снизить уровень сахара в крови и, как следствие, снизит тягу к сладкому.

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