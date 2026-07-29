Избегайте этих 3-х продуктов на завтрак, если хотите похудеть - диетолог Пономарева
"Круассаны, хлопья и белые тосты — это ультра-обработанные продукты, и те, кто хочет похудеть, не должны есть их по утрам", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
По словам эксперта, исключение трех продуктов из завтрака сократит ежедневное потребление сверхобработанной пищи на треть. Другие продукты для завтрака и напитки, которых следует избегать худеющим, — это ароматизированные йогурты и сладкие напитки, такие как фруктовый сок.
Вместо этого эксперт рекомендовал есть натуральный йогурт и орехи по утрам, фасоль или грибы на хлебе на закваске или омлет со шпинатом.
"Большинство людей начинают день, и у них есть выбор. Они могут пропустить завтрак, как это делают некоторые люди, и просто выпить чай или кофе. Не ешьте белый хлеб, нарезанный из супермаркета, потому что он также ультра-обработанный. Не ешьте йогурт с чем-то, что не является полностью чистым".
Что такое ультраобработанная пища?
Ультраобработанная пища — это пища, которая не была приготовлена дома с использованием натуральных ингредиентов, а вместо этого содержит ряд добавок. Ультраобработанные продукты «обычно состоят из пяти или более ингредиентов».
Сухие завтраки и упакованный хлеб считаются ультрапереработанными продуктами, «потому что в них часто добавляют дополнительные ингредиенты во время производства, такие как эмульгаторы, подсластители, искусственные красители и ароматизаторы».
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