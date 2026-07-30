Невролог раскрыла простой лайфхак для быстрого засыпания

Этот метод помогает быстро уснуть и отвлечься от тревожных мыслей. О нём рассказала американский психолог и невролог Шелби Харрис.Специалист предлагает придумать любую категорию предметов или явлений, а затем начать перебирать слова, которые входят в эту категорию, в алфавитном порядке. Например, для категории «продукты»: арбуз, баклажан, ветчина, грибы и так далее.«Это одновременно достаточно скучно и достаточно увлекательно для того, чтобы не возбуждать другие части мозга», — объяснила Харрис.Харрис уточнила, что её метод — упрощённая версия когнитивной перетасовки, техники, придуманной в 1989 году. В оригинале нужно было брать любое слово и подбирать к нему другие, начинающиеся на каждую из его букв. Новый вариант проще и доступнее: не нужно искать случайные ассоциации, достаточно вспоминать слова из одной категории строго по алфавиту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки