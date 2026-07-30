Некоторых людей предупредили о повышенном риске развития гипертонии
В первую очередь Гаврикин отметил, что риск гипертонии увеличивается с возрастам и становится высоким у людей старше 40 лет. Доктор объяснил: это происходит из-за того, что сосуды со временем теряют эластичность, а их стенки утолщаются.
Врач добавил, что повышенный риск гипертонии также существует у тех, чьи родственники сталкивались с этой проблемой, а также у людей с избыточным весом и ожирением. Гаврикин предупредил, что нагрузку на сердце увеличивает каждый лишний килограмм.
Кроме того, риск гипертонии увеличивает неправильное питание с избытком соли и копченостей, низкая физическая активность, курение, алкоголь, недосып и хронический стресс. «Если вы нашли себя хотя бы в двух пунктах — пора начинать профилактику», — призвал врач.
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