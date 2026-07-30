Жара во время беременности может повлиять на мозг ребенка

Повышение температуры может представлять возрастающую опасность для развития мозга у детей. Новое исследование показало, что воздействие высоких температур во время беременности может вызывать неврологические изменения в младенческом возрасте и в дальнейшем. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.Эти потенциально вредные изменения в головном мозге произошли в таламусе, неврологическом центре, отвечающем за обработку информации и регуляцию сна, бодрствования и сознания.«В будущих исследованиях следует изучить, способствует ли воздействие высоких температур в раннем детстве развитию нарушений нейроразвития и может ли изменение развития таламуса помочь объяснить эти взаимосвязи», — сказала соавтор исследования Эсме Эссерс из Барселонского института глобального здравоохранения в Испании.В исследовании ее команды использовались данные о 3251 голландском ребенке. Все они были участниками долгосрочного исследования, начавшегося в 2002 году, в рамках которого отслеживались их рост, здоровье и развитие от внутриутробного периода до взрослого возраста.«Мы хотели изучить, связана ли подверженность воздействию тепла или холода с момента зачатия до 8,5 лет с изменениями в развитии мозга в позднем детстве и подростковом возрасте, а также определить периоды, когда мозг наиболее уязвим», — объяснила соавтор исследования Лаура Гранес из Барселонского института.Исследовательская группа использовала специальную «климатическую модель», которая отслеживала еженедельные температуры наружного воздуха в течение всего периода беременности каждого ребенка, а также ежемесячные оценки температуры в младенческом возрасте и до 8,5 лет.Затем они сравнили эти колебания температуры с изменениями, наблюдаемыми в 11 различных центрах головного мозга. Особое внимание они уделили МРТ-снимкам головного мозга, сделанным каждому ребенку в возрасте 10 и 14 лет.Как выяснила испанская группа исследователей, только объем таламуса оказался связан с воздействием высоких температур во время беременности или младенчества.Как они объяснили, таламус развивается на очень ранних стадиях беременности и нуждается в надежном кровоснабжении, что может сделать его особенно уязвимым к высоким температурам. Воздействие жарких дней может повлиять на кровоток к плаценте и/или плоду, заявили исследователи.В частности, воздействие на плод и младенца среднемесячных температур около 20 градусов Цельсия (усредненных за дневные и ночные часы) было связано с замедлением роста таламуса в возрасте от 9 до 15 лет по сравнению с детьми, которые подвергались воздействию среднемесячных температур около 12 градусов Цельсия на тех же этапах развития.Почему температура окружающей среды может так сильно влиять на ситуацию?Авторы предполагают, что жаркие дни могут повышать уровень гормонов стресса у матери, одновременно ограничивая способность плаценты защищать плод от этих гормональных изменений.Высокая температура также может нарушать активность нейромедиатора серотонина. Этот химический посредник помогает устанавливать связи между таламусом плода/младенца и корой головного мозга, заявили они.Все это может повлиять на неврологическое развитие ребенка в более позднем возрасте, поскольку замедление роста таламуса связано с внешними поведенческими симптомами в подростковом возрасте, «включая агрессивное поведение и нарушение правил», говорится в пресс-релизе института.Однако никакой связи между замедлением роста таламуса и когнитивными способностями обнаружено не было.Новые данные могут оказаться ценными, поскольку глобальное потепление приводит к увеличению числа более сильных и продолжительных периодов сильной жары во всем мире.«В условиях продолжающегося глобального повышения температуры снижение воздействия жары во время беременности и в раннем младенческом возрасте может сыграть важную роль в защите развития мозга детей», — резюмировала координатор исследования Моника Гуксенс.

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