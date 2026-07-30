Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь

Даже тесный носок или слишком мягкая пятка могут привести к болям в спине и деформации суставов. Врач-травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, как неправильно подобранная обувь может навредить не только ногам, но и позвоночнику.Главные правила выбора обуви:мерить обувь только вечером, когда стопы слегка отекли;оставлять 1–2 см свободного пространства у пальцев;проверять, чтобы пятка была надёжно зафиксирована;выбирать жёсткий задник, упругую подошву и каблук высотой 2–4 см (полностью плоская подошва вредна);отдавать предпочтение натуральным материалам.Эксперт также предупреждает, что узкие модели и жёсткие швы могут привести к деформации пальцев, а ортопедические стельки стоит заказывать только после консультации с врачом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки