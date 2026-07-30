Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь

Даже тесный носок или слишком мягкая пятка могут привести к болям в спине и деформации суставов. Врач-травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, как неправильно подобранная обувь может навредить не только ногам, но и позвоночнику.

Главные правила выбора обуви:

мерить обувь только вечером, когда стопы слегка отекли;
оставлять 1–2 см свободного пространства у пальцев;
проверять, чтобы пятка была надёжно зафиксирована;
выбирать жёсткий задник, упругую подошву и каблук высотой 2–4 см (полностью плоская подошва вредна);
отдавать предпочтение натуральным материалам.

Эксперт также предупреждает, что узкие модели и жёсткие швы могут привести к деформации пальцев, а ортопедические стельки стоит заказывать только после консультации с врачом.

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