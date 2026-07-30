NOA: распространенный витамин помогает снизить уровень токсичных белков

Витамин D обладает множеством полезных свойств, и исследования показывают, что он играет важную роль в различных аспектах нашего здоровья, от укрепления иммунитета до борьбы с опасными заболеваниями.Если его не слишком много, витамин D является важной составляющей здоровья организма. Но мы до сих пор многого не знаем о том, насколько широко распространяется его благотворное влияние.В последние годы многочисленные исследования показали, что низкий уровень витамина D у пожилых людей связан с повышенным риском когнитивных нарушений и клинической деменции.Однако до сих пор остается неясным, может ли уровень витамина D защитить мозг в среднем возрасте, и имеют ли люди среднего возраста с нормальным уровнем витамина D больше шансов избежать таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, в пожилом возрасте.В исследовании, опубликованном в журнале Neurology Open Access, мы получили ответ: исследователи обнаружили, что здоровый уровень витамина D в среднем возрасте связан со снижением уровня токсичных отложений тау-белка — известного биомаркера болезни Альцгеймера — по мере старения людей.«Прием витамина D в среднем возрасте может быть важным фактором для защиты здоровья мозга в будущем», — говорит ведущий автор исследования Эмер Макграт из Университета Голуэя в Ирландии. «Хотя предыдущие исследования связывали низкий уровень витамина D у взрослых старше 70 лет с повышенным риском развития деменции, это исследование является одним из первых, в котором рассматриваются более молодые люди среднего возраста, примерно 39 лет».В ходе исследования ученые проанализировали группу участников Фрамингемского исследования сердца, проведенного в США, изучив выборку из 793 мужчин и женщин, ни у одного из которых не было деменции.У участников исследования, средний возраст которых составлял 39 лет, был проведен анализ крови на содержание витамина D.Примерно 16 лет спустя около 430 человек из той же группы приняли участие в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного мозга, в ходе которой оценивались признаки тау-белка или бета-амилоида — белковых скоплений, давно связываемых с болезнью Альцгеймера.Хотя в когорте Фрамингемского исследования корреляция с бета-амилоидом обнаружена не была, анализ показал, что участники с более высоким уровнем витамина D в начале эксперимента, как правило, демонстрировали меньшие отложения тау-белка при последующем наблюдении через 16 лет — открытие, которое, по утверждению исследователей, является первым в своем роде.«Насколько нам известно, ранее не проводились исследования, оценивающие связь между уровнем витамина D в сыворотке крови и нейровизуализационными маркерами доклинической деменции», — пишут авторы в своей статье. «Примечательно, что в наше исследование были включены люди в раннем среднем возрасте, когда существует больше возможностей для корректировки факторов риска».Ввиду наблюдательного характера исследования мы не можем с уверенностью утверждать, что более высокий уровень витамина D в среднем возрасте каким-либо образом снижает образование вредных тау-белков.Но результаты показывают, что это, безусловно, возможно, и исследователи могли бы проверить это в будущих экспериментах.«Хотя эти результаты очень интересны, они лишь демонстрируют связь между витамином D и ранними признаками деменции в головном мозге», — говорит Макграт. «Для определения того, могут ли добавки витамина D предотвратить деменцию, потребуются дальнейшие исследования, например, клиническое испытание».Предыдущие исследования, изучавшие влияние добавок витамина D на уровень тау-белка, не выявили никакого эффекта в результате годичного вмешательства в питание.Однако стоит отметить, что во французском исследовании участвовали взрослые в возрасте 70 лет и старше, которые сообщали о жалобах на проблемы с памятью.Макграт и ее коллеги считают, что подобное вмешательство может оказывать защитное действие на значительно более молодых людей среднего возраста, еще до того, как проявятся вредная тау-патология или симптомы болезни Альцгеймера.«Дополнительный прием более высоких доз витамина D и/или в течение более длительного периода времени у молодых людей с нормальными когнитивными функциями может быть полезен, поскольку в этом случае увеличивается период, в течение которого возможно изменение течения заболевания», — поясняют исследователи. «Однако для этого потребуется провести официальные клинические испытания».

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