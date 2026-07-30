NOA: распространенный витамин помогает снизить уровень токсичных белков
Если его не слишком много, витамин D является важной составляющей здоровья организма. Но мы до сих пор многого не знаем о том, насколько широко распространяется его благотворное влияние.
В последние годы многочисленные исследования показали, что низкий уровень витамина D у пожилых людей связан с повышенным риском когнитивных нарушений и клинической деменции.
Однако до сих пор остается неясным, может ли уровень витамина D защитить мозг в среднем возрасте, и имеют ли люди среднего возраста с нормальным уровнем витамина D больше шансов избежать таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, в пожилом возрасте.
В исследовании, опубликованном в журнале Neurology Open Access, мы получили ответ: исследователи обнаружили, что здоровый уровень витамина D в среднем возрасте связан со снижением уровня токсичных отложений тау-белка — известного биомаркера болезни Альцгеймера — по мере старения людей.
«Прием витамина D в среднем возрасте может быть важным фактором для защиты здоровья мозга в будущем», — говорит ведущий автор исследования Эмер Макграт из Университета Голуэя в Ирландии. «Хотя предыдущие исследования связывали низкий уровень витамина D у взрослых старше 70 лет с повышенным риском развития деменции, это исследование является одним из первых, в котором рассматриваются более молодые люди среднего возраста, примерно 39 лет».
В ходе исследования ученые проанализировали группу участников Фрамингемского исследования сердца, проведенного в США, изучив выборку из 793 мужчин и женщин, ни у одного из которых не было деменции.
У участников исследования, средний возраст которых составлял 39 лет, был проведен анализ крови на содержание витамина D.
Примерно 16 лет спустя около 430 человек из той же группы приняли участие в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного мозга, в ходе которой оценивались признаки тау-белка или бета-амилоида — белковых скоплений, давно связываемых с болезнью Альцгеймера.
Хотя в когорте Фрамингемского исследования корреляция с бета-амилоидом обнаружена не была, анализ показал, что участники с более высоким уровнем витамина D в начале эксперимента, как правило, демонстрировали меньшие отложения тау-белка при последующем наблюдении через 16 лет — открытие, которое, по утверждению исследователей, является первым в своем роде.
«Насколько нам известно, ранее не проводились исследования, оценивающие связь между уровнем витамина D в сыворотке крови и нейровизуализационными маркерами доклинической деменции», — пишут авторы в своей статье. «Примечательно, что в наше исследование были включены люди в раннем среднем возрасте, когда существует больше возможностей для корректировки факторов риска».
Ввиду наблюдательного характера исследования мы не можем с уверенностью утверждать, что более высокий уровень витамина D в среднем возрасте каким-либо образом снижает образование вредных тау-белков.
Но результаты показывают, что это, безусловно, возможно, и исследователи могли бы проверить это в будущих экспериментах.
«Хотя эти результаты очень интересны, они лишь демонстрируют связь между витамином D и ранними признаками деменции в головном мозге», — говорит Макграт. «Для определения того, могут ли добавки витамина D предотвратить деменцию, потребуются дальнейшие исследования, например, клиническое испытание».
Предыдущие исследования, изучавшие влияние добавок витамина D на уровень тау-белка, не выявили никакого эффекта в результате годичного вмешательства в питание.
Однако стоит отметить, что во французском исследовании участвовали взрослые в возрасте 70 лет и старше, которые сообщали о жалобах на проблемы с памятью.
Макграт и ее коллеги считают, что подобное вмешательство может оказывать защитное действие на значительно более молодых людей среднего возраста, еще до того, как проявятся вредная тау-патология или симптомы болезни Альцгеймера.
«Дополнительный прием более высоких доз витамина D и/или в течение более длительного периода времени у молодых людей с нормальными когнитивными функциями может быть полезен, поскольку в этом случае увеличивается период, в течение которого возможно изменение течения заболевания», — поясняют исследователи. «Однако для этого потребуется провести официальные клинические испытания».
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