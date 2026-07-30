Психиатр предупредил об опасных причинах сильной тревоги

Психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов рассказал, на какие серьезные заболевания психики может указывать постоянная сильная тревога.

По словам врача, сильная тревога может быть симптомом панического расстройства. «Паническая атака — это чистая, концентрированная телесная паника», — предупредил Холодов. Психиатр добавил, что неконтролируемой тревожностью может сопровождаться генерализованное тревожное расстройство. Человек с этим заболеванием живет в состоянии постоянно приближающейся катастрофы. Беспокойство у него вызывает все: от курса валют до предстоящего через месяц совещания.

Еще одним заболеванием, симптомом которого является тревога, Холодов назвал обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В этом случае, по его словам, тревога принимает форму навязчивых мыслей, с которыми человек справляется с помощью самостоятельно придуманных ритуальных действий, например, мытья рук.

Врач также рассказал, как отличить опасную тревогу от здорового волнения. По его словам, в первом случае ощущение беспокойства возникает без причины и напоминает навязчивый внутренний диалог, который невозможно отключить.

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