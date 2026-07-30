«Ем как воробей, а живот растёт»: почему диета не работает, и при чём тут гормон, который сводит вас с ума?

Многие пациенты сталкиваются с парадоксом: человек соблюдает диету, считает калории, а объем талии не уменьшается — и даже растет. Руки и ноги остаются стройными, а живот увеличивается. Это не «особенность фигуры», а классический признак стресс-индуцированного перераспределения жира, за которым стоят конкретные физиологические механизмы.В комментарии RuNews24.ru ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 ИКМ Пироговского Университета Ираида Букина пояснила, что главный виновник — фермент со сложным названием 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназа 1-го типа, сокращенно HSD11B1. Он работает как усилитель кортизола, превращая его неактивную форму в активную прямо внутри жировых клеток. В жировой ткани живота этого фермента особенно много. Исследования на животных показывают: когда активность HSD11B1 повышена, развивается именно висцеральное, то есть внутреннее, ожирение — даже без изменения рациона.«У людей та же закономерность: чем выше активность этого фермента в области талии, тем выше риск центрального ожирения. Более того, научные данные подтверждают, что насыщенные жирные кислоты, например, пальмитиновая кислота, дополнительно стимулируют работу HSD11B1 именно в висцеральном жире, а не в подкожном. Это означает, что диета с избытком насыщенных жиров может усугублять проблему, усиливая локальное действие кортизола в области талии».Прямая связь между стрессовым кортизолом и абдоминальным ожирением подтверждена в популяционных исследованиях. В одном из них ученые измеряли уровень кортизола в течение дня у 284 мужчин и сопоставляли данные с уровнем воспринимаемого стресса.«Результат оказался показательным: у тех, у кого суточный ритм кортизола был нарушен — например, вечером он оставался высоким, хотя физиологически должен снижаться, — стресс-ассоциированный кортизол сильно коррелировал с ожирением в области живота, инсулинорезистентностью, повышением глюкозы и триглицеридов. Это наглядное подтверждение того, как хронический стресс через гормональный дисбаланс запускает метаболический синдром».Феномен TOFIЭтот механизм объясняет феномен, который в международной литературе называют TOFI — Thin Outside, Fat Inside, то есть «снаружи худой, внутри толстый». У таких людей нормальный вес и индекс массы тела, но высокий процент висцерального жира. Именно они чаще всего жалуются: «ем как воробей, а живот растет». Висцеральный жир — это не пассивное хранилище, а активная эндокринная ткань. Он выделяет воспалительные вещества, которые ухудшают чувствительность к инсулину и замыкают порочный круг: стресс повышает кортизол, кортизол копит жир на животе, а этот жир создает дополнительный стресс для всего организма.Что делать?Во-первых, нормализовать сон. Нарушение циркадного ритма, позднее засыпание и хронический недосып сдвигают профиль кортизола, удлиняя его вечерний пик, что напрямую связано с накоплением висцерального жира.Во-вторых, пересмотреть нагрузки. Высокоинтенсивные тренировки при хроническом стрессе могут давать обратный эффект, провоцируя новый выброс кортизола. Приоритет — аэробные нагрузки средней интенсивности: ходьба, плавание, скандинавская ходьба.В-третьих, исследовать гормональный профиль — по назначению врача-эндокринолога, чтобы исключить органическую патологию.«Кортизоловый живот — это не косметический дефект. Это сигнал, что нейроэндокринная система работает на пределе. И лечить его нужно не голодом, а восстановлением баланса: сном, правильной физической активностью и, при необходимости, медикаментозной поддержкой под контролем специалиста».

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