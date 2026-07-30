Врач опроверг несколько популярных «страшилок» о кофе

Врач-диетолог Александр Бурлаков опроверг несколько популярных «страшилок» о кофе, которые можно встретить в сети. Пост об этом напитке доктор написал в своем Telegram-канале.Одним из мифов о кофе врач назвал утверждение о том, что он провоцирует инсулинорезистентность. По словам Бурлакова, в действительности этот напиток снижает риск диабета второго типа, что подтверждено результатами различных анализов и исследований.Диетолог добавил, что кофе, вопреки распространенному стереотипу, не провоцирует раннюю менопаузу. Кроме того, этот напиток не ускоряет деление различных патогенов в желудочно-кишечном тракте. Врач заверил, что не существует никаких клинических данных, подтверждающих эту точку зрения.Бурлаков также заверил, что кофе не оказывает негативного влияния на митохондрии — так называемые «энергетические станции клеток», производящие молекулы для питания организма. «В экспериментальных моделях кофеин и компоненты кофе чаще изучаются как вещества, улучшающие маркеры митохондриальной функции», — подчеркнул диетолог.

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