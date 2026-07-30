Объяснена причина депрессивного настроения после отпуска

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, почему возвращение к работе после отпуска часто сопровождается депрессивным настроением.«Возвращение к работе после отпуска часто вызывает стресс, потому что организм резко переключается из режима отдыха в режим нагрузки. За время отдыха меняются сон, питание, физическая активность, уровень общения и даже гормональный фон, а рабочий ритм требует быстро собрать внимание, дисциплину и эмоциональную устойчивость», — рассказала Крашкина.Кроме того, по словам врача, во время отпуска обычно снижается уровень внутреннего напряжения, а после выхода на работу снова растут требования, дедлайны и количество решений, которые нужно принимать каждый день.Она добавила, что на гормональном уровне развитие постотпускного синдрома связано с активацией стресс-системы. Когда возрастает напряжение, может повышаться уровень кортизола, а вместе с этим усиливаются раздражительность, утомляемость и ощущение, что включиться в работу слишком трудно. Если отпуск проходил в другом часовом поясе или если во время отдыха у человека сбился режим, адаптация становится еще сложнее, предупредила психотерапевт.

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